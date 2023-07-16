Ufuk Beydemir yeni şarkısını ilk kez Bursa'da seslendirdi

‘Ay Tenli Kadın’ şarkısı ile gönüllerde taht kuran ünlü rock müzik şarkıcısı Ufuk Beydemir, Bursa’da akustik konser verdi. Yeni çıkacak olan şarkısını ilk kez Bursa’da seslendiren Beydemir, büyük beğeni topladı.

Tüm biletlerin tükendiği konserde dinleyicilerine özel olarak hazırladığı repertuvarı ile müziğine bambaşka bir soluk kazandıran Ufuk Beydemir, sergilediği performans ile izleyicilerden büyük alkış aldı. Şarkı aralarında sık sık dinleyiciler ile sohbet eden Beydemir, "Bursa İstanbul’dan daha serin. Buraya sadece Ay Tenli Kadın şarkısı için gelen var mı?" dedi. Dinleyicilerin büyük bir çoğunluğu ‘evet’ yanıtını verince ‘Ay Tenli Kadın’ şarkısını seslendirdi. Ardından en çok dinlenen ‘Hiç’, ‘Aklımda Bir Dünya’, ‘Ellerin Uzansa’ gibi dillere pelesenk olan şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi. Yakın zamanda ‘Fecri Ebcioğlu 100 Yıllık Şarkıları’ saygı albümünde yer alan ‘Sarhoş’ şarkısını dinleyiciler ile birlikte seslendiren Beydemir, müzik dolu bir gece yaşattı.

Dinleyicileri ile buluşmasına gün sayan yeni şarkısını ilk kez Bursa’da seslendiren Beydemir, "Yeni çıkaracağımız şarkımı seslendirmemi ister misiniz? Çok sesli bir şarkı olduğu için akustik olarak hiç hazırlık yapmadık ama deneyelim" diyerek seslendirdi. Bursalı dinleyicilerden tam not aldı.

Oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı yalnız bırakmadı

‘Her dilde evet’ diyerek hayatlarını birleştiren Ufuk Beydemir ve oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyadan her fırsatta aşklarını dile getirdikleri paylaşımları ile takipçilerine mutluluklarını gözler önüne seriyor. Önceki Bursa konserinde olduğu gibi İpek Filiz Yazıcı, eşini Bursa konserinde yalnız bırakmadı.