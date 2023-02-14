Ufuk Sarıca'nın hediyesi açık artırmada

Karşıyakalı engelli taraftar Emrah Güneri, kendisi için manevi değeri yüksek olan Ufuk Sarıca’nın forma hediyesini depremzedeler için açık artırmaya çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından sporseverler harekete geçti. Bu süreçte birçok taraftar kendisine ait özel bir anlamı olan formasını satılığa çıkarırken; gelen maddi ücreti ise çeşitli yardım kurumlarına bağışladı. İzmir temsilcilerinden Pınar Karşıyaka’nın bedensel engelli taraftarı Emrah Güneri ise, Ufuk Sarıca’nın kendisine sürpriz yapıp tüm takıma imzalattığı formayı depremzedelere yardım olması amacıyla sosyal medyadan açık arttırmaya çıkardı. Bugün gerçeklemesi beklenen satışın saat 19.12’de sonuçlanacağı öğrenildi.