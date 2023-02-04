Uğur Dündar: 'Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğumuzu engelleyemeyecek'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertlilerin haklarını gasp etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyonluğunu engelleyemeyecek" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Toplantının başında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sarı-lacivertlilerin, operasyona tabi tutulduğunu aktaran Dündar, "Fenerbahçe’nin bir operasyona tabi tutularak 3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada. 3 Temmuz’da Fenerbahçe’miz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe’nin haklarını gasp etmeye çalışıyorlar"

Uğur Dündar, futbol sistemi içinde 3 Temmuz kalıntısı bazı odaklar olduğunu ifade ederek, "Her Fenerbahçeli yürekten inanır ki Fenerbahçe dendiğinde akla Cumhuriyet gelir, akla Atatürk gelir. Fenerbahçe’yi engellemeye, Fenerbahçe’yi durdurmaya, Fenerbahçe’nin haklı puanlarını gasp etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe’ye sevdalılar, yönetimimizin arkasında her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içinde dimdik durmalıyız. Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup çeşitli saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe bir olup 3 Temmuz’da ne yaptıysa büyük gücünü tüm Türkiye’ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü birlik ve kararlık içinde göstermelidir" diye konuştu.

"Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyonluğunu engelleyemeyecek"

Rakiplerinin yaptıkları provokasyonlara uzak durmaları gerektiğini söyleyen Dündar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Bugün başkanımız Ali Koç tarihi bir konuşma yapacak. Bazı görseller kullanacak. Uğradığımız haksızlıkları belge ve görüntülerle kimsenin itiraz edemeyeceği açıklıkla bilgilerinize sunacak. Bütün kumpaslara puanlarımızı gasp etme çabalarına açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara kısacası Fenerbahçe’ye karşı her türlü girişime rağmen hepimiz kalben şuna

inanıyoruz; hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek."