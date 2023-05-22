Uğur Işılak Kestel'de sahne alacak
Sevilen sanatçı Uğur Işılak, 23 mayıs Salı akşamı saat 20.30'da Kestel'de sahne alacak.
Sevilen sanatçı Uğur Işılak, 23 mayıs Salı akşamı saat 20.30’da Kestel’de sahne alacak.
Uğur Işılak, geçtiğimiz günlerde Kestel Belediyesi tarafından tamamlanan ve Sanayi, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı gerçekleşen ‘Meydan Kestel’de hayranlarıyla buluşacak. 23 Mayıs Salı saat 20.30’da gerçekleşecek Uğur Işılak konseri öncesinde Popstar Çiğdem ve Sadullah Öztürk sahne alacak.