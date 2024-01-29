Uğur Mumcu Koşusunda başarı elde ettiler

İstanbul’da düzenlenen Uğur Mumcu Koşusuna katılan Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcuları kente başarılarla döndü.

Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uğur Mumcu Koşusuna çok sayıda sporcu katıldı. Yarışmada Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcuları da yer aldı. Kadınlarda Sibel Yazıcı 2’nci, İnci Özdemir 3’üncü, Neslihan Zengin ise 4’üncü oldu.

Sporcuları tebrik eden Kulüp Başkanı Binali Aslan, "Sporcularımız genel klasmanda önemli dereceler elde etti. Kadınlarda Sibel Yazıcı 2’nci, İnci Özdemir 3’üncü, Neslihan Zengin 4’üncü oldu. Güzel bir yarıştı. Yarışmaya gidiş ve dönüşümüz için araç tahsis eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e, böyle bir organizasyon düzenleyen Kartal Belediyesine, yarışmada başarılı şekilde koşan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Her hava şartında çalışmalarımız devam edecek" dedi.