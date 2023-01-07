Uğur Mumcu Parkının çalışmalarında sona geliniyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yapımına devam edilen Uğur Mumcu Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler mahallesinde devam eden Uğur Mumcu Parkı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan V. Subaşı, ‘’Bahçelievler Mahallesi’nde daha güzel çalışmalarımız olacak’’ dedi. Park ve Bahçeler Müdürü Hakan Çevik’ten çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, parktaki çalışmalarda sona yaklaştıklarını ifade ederek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni cazibe noktalarından biri haline geleceğini kaydetti.

Park alanındaki yeşil oranını artırdıklarını belirten Başkan V. Subaşı, yeni ışıklandırma sistemleri, oturma alanları, çocuk oyun ve eğlence alanlarının olacağı bilgisini verdi.

Parktaki incelemeler sonrasında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi, Mahalle Muhtarı Faruk Genç’in mahalle sakinlerinden gelen isteklerini dinledi.