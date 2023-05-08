Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nın üçüncüsü 'Gıda Krizi' temasıyla gerçekleşti

Küresel Gıda Krizine dikkat çekmek için 22 farklı kampüsten yüzlerce öğrenci ve öğretmenin katılımı ile İngilizce olarak gerçekleşen konferansta öğrenciler, ‘Ardında tek bir tohumu bile bırakma’ sloganından yola çıkıp tüm canlılar için temel ihtiyaç olan gıdanın tohum olarak tarladan sofraya ulaştığı tüm aşamaları ve gıda israfı hakkındaki fikirlerini masaya yatırdı.

Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu MUN (Model United Nations/ Model Birleşmiş Milletler) Uğur Okulları tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlendi. BM’nin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı (U-MUN) Uğurlu öğrencilerle 5-6-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Öğrenciler 3 günlük programda gıdanın üretim süreçleri ile birlikte dünyada hızla artan gıda israfını, temiz gıdaya erişim hakkı ve küresel gıda krizi gibi konuları ele aldı. Uğur Okullarında uygulanan Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim programı çerçevesinde yaptıkları çalışmaların da örneğini sergileyen öğrenciler, uluslararası alanda portfolyolarına ekleyecekleri bir deneyim kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Uğurlu öğrencilerin eğitimli ve şuurlu bireyler olarak yetişmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “Dünyanın geleceğini korumak için hepimiz harekete geçmeliyiz. Tüketim alışkanlıklarımızdan kaynaklanan ‘gereksiz gıda tüketimini azaltmak’ bizlerin hep ana hedefleri arasında olmalı. Tarladan sofraya gelene kadar bir tek buğday tanesi için ne kadar emek verildiğini unutmamalıyız. Tüketim alışkanlıklarımız, doğanın bize sunduğu bu güzelliklerin hakkını veriyor mu diye düşünmeli ve alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz’ dedi.

“Fikirlerinizi hayata geçirmenizi önemsiyoruz”

şuurlu nesillerin toplumun dönüşümüne en büyük katkıyı sağlayacağını söyleyen Çakır, ‘Biz Uğurlular olarak dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünde eğitimden ve bilimden faydalanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede, siz değerli öğrencilerimizin karar alma yetkinliklerinin gelişmesini, sesinizi duyuracağınız bu etkinliğimizdeki gibi platformlar oluşturulmasını ve fikirlerinizi hayata geçirmenizi önemsiyoruz. İnanıyoruz ki siz duyarlı öğrencilerimizle sahip olacağımız şuur, yine sizler aracılığıyla topluma yansıyacak ve toplumun olumlu dönüşümüne katkı sağlayacak’ şeklinde konuştu.

Uğur Okulları olarak her yıl düzenli olarak konferans gerçekleştirdiklerini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Ebru Divrik, “ Türkiye genelinde tüm öğrencilerimizin katıldığı üç günlük bir program gerçekleştiriyoruz. Model Birleşmiş milletler Konferansı çerçevesinde uluslararası dünyaca en büyük organizasyonların simülasyonunu gerçekleştirmek için burada oluyoruz ve öğrencilerimizde amacımız uzlaşmayı diplomasiyi kriz yönetimini bu alanlarda gelişimlerini sağlamak. Amacımız dünya meselelerine çocuklarımızın İngilizce konuşarak çözüm bulmaları ve bu çalışmalarla çocuklarımızın topluluk önünde İngilizce konuşmalarında desteklemek. Gıda ile ilgili çözümler üretmek çocuklarımızın bu yılki konusu” dedi.

3 gün boyunca gıda hakkında konuşacaklarını belirten 11. sınıf öğrencisi Melike Görgenç, “Z kuşağı olarak bizleri birbirimizden ayıran sorgulama, geliştirme yeteneklerimiz hakkında konuşacağız. Bunları geliştirmeye çalışacağız. Bir çatı altında her yıl bir araya gelerek bu tarz toplantılarla geleceğe kendimiz hazırlıyoruz” dedi.

Konferansta Ata Group Teknoloji Şirketleri İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Erdem Yılmaz, Taze Atık Yönetim Sistemleri Kalite Uzmanı Gizem Özdem, Uğur Okulları Bölüm Başkanları Serra Erdem ve Senem Bademci, Go Academy Genel Müdürü Onur Alp Acar, Uğur Okulları UMUN’23 Genel Sekreteri Cemre Seza Zengi de gıda krizine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.