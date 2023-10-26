Uğur Okullarından Cumhuriyetin 100. Yılı'nda Ata'ya ziyaret

Türkiye’de 55 yıldır eğitim sektöründe faaliyet gösteren Uğur Okulları’nın öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Üç bini aşkın Uğurlu öğrenci, Ata’nın huzurunda bir araya gelmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşadı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Uğur Okullarında öğrenim gören binlerce öğrenci, öğretmenleri ve eğitim yöneticileriyle birlikte “100 Yıllık Cumhuriyetimizin İzinde Daima Geleceğe” temasıyla düzenlenen tören ve etkinlikler kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ederek sevgi, özlem ve minnetle andı.

Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’dan tören alanına doğru coşkuyla ilerleyen Uğur Okulları öğrencileri ve eğitimciler, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Ulu Önder Atatürk’ün aziz hatırasına ve “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkacaklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, anma töreninde, 100 yıllık Cumhuriyetin 55 yıllık Uğur Ailesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak yeni nesiller yetiştirdiklerini söyledi. Çakır, Anıtkabir Özel Defteri’nde kaleme aldığı yazıda; “Sizin 100 yıl önce sahip olduğunuz inanç ve kararlılıkla, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını korumayı; gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeyi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı kendimize görev biliyoruz. Sizin ve silah arkadaşlarınızın öncülüğünde, 29 Ekim 1923’te taçlanan bağımsızlığımızın 100. yılında, Cumhuriyetimizi nice yıllara taşımak için damarlarımızdaki asil kandan güç alarak onun yılmaz bekçileri olacağımıza söz veriyoruz” satırlarına yer verdi.