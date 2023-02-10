Uğur Soğutma, depremzedeler için seferber oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinden deprem bölgesine yardımlar çığ gibi gibi büyürken, Uğur Soğutma da hazırladığı 10 tır yardım malzemesini bölgeye yolladı.

Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, depremin ilk gününden itibaren Türkiye’yi derinden etkileyen acıya ortak olduklarını ifade ederek, “Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle acımız çok büyük. Ülkemizin dört bir yanında bulunan servis ve bayilerimizle acıya ortak olduk. Büyük depremin meydana geldiği 10 ilimiz ve bağlı ilçelerindeki bayilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Yaşanan acı hepimizi derinden etkiledi. Depremde yaşanan acılara ortak olmak amacıyla Uğur Şirketler Grubu olarak hazırlanan temel ihtiyaç malzemelerini var gücümüzle çalışarak afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Bölgeye barınma için konteyner, yatak ve yatakhane, yemekhane, tuvalet ve banyo; ısınma için battaniye, polar ceket, mont, kışlık ayakkabı ile birlikte tıbbi malzemeler ve gıda kolileri ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen bölgelerdeki durumu sürekli takip ediyor, oluşabilecek tüm ihtiyaçlar için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Uğur Şirketler Grubu tarafından sabah erken saatlerde yola çıkartılan 10 tırın, İskenderun, Elbistan, Maraş ve Diyarbakır’a ulaştığı öğrenildi. Yardımların ihtiyaç sahibi bölgelere dağıtımının hızla yapılacağı belirtildi.