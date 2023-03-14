Uğur Turan 'Sağlık turizmi güvene dayalıdır, insan ticari bir ürün değildir''

Son zamanlarda dünyada çığ gibi büyüyen sağlık turizmi sektörünün temelinde güvene dayalı ilişkiler olması gerektiğini belirten Sağlık Turizm Şirket Müdürü Uğur Turan, sektörde insanın ticari bir araç olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerin taleplerini dinledikten sonra ilk açıklamalarının yaptıkları testler sonucu olması gerekeni detaylı bir şekilde anlatmak olduğunu ifade eden Turan, gerekli testler ve kontroller yapılmadan misafirleri asla operasyona tabi tutmadıklarını dile getirdi. Turan, “Estetik operasyonlarda çoğu zaman 3 D simülasyon uygulaması kullanarak misafirlerimizin operasyon sonrasını öngörmelerini sağlıyoruz. Misafirlerimiz ile aramızda muhteşem bir güven bağı var başarılarımız da buradan gelmektedir’’ dedi.

Ortadoğu, Uzakdoğu ve Avrupa’nın birçok ülkesinden her yıl yüzlerce misafir ağırladıklarını belirten Turan, “Türkiye sağlık turizminde en başarılı ülkelerin başında geliyor. Son zamanlarda yapılan anket sonuçları Türkiye’nin sağlık turizmi açısından en güvenilir ülkelerinin başında geldiğini gösteriyor. Misafirlerimiz geldiği zaman kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak için gerekli tüm imkanları sağlıyoruz ve her şeyden önemlisi güven bağını oluşturuyoruz” diye konuştu.

Toplum içerisinde doğru bilinen yanlışları yaptığı açıklamalarla aydınlatan Uğur Turan; “Biri hasta olunca herkes doktor olurmuş, lütfen doğru bilgiye dayalı olmayan hiçbir öneriyi önemsemeyin’’ şeklinde uyarıda bulundu.