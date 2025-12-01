Uğurcan, Sane ve İlkay, ilk Fenerbahçe derbisine çıktı

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynadı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden bazı futbolcular, bu derbinin heyecanını ilk kez yaşadı. Aslan’ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, müsabakada 11’de görev aldı. Uğurcan ile Sane 90 dakika sahada kalırken, İlkay ise 77. dakika yerini Arda Ünyay’a bıraktı.

Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığından dolayı forma giyemedi.