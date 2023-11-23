Uğurlu Öğretmenler Kulübü hayata geçirildi

Kuruluşunun 56’ncı yılını kutlayan, eğitimci Enver Yücel’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Uğur Okulları ve Uğur Kurs, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak Uğurlu Öğretmenler Kulübü’nü hayata geçirdi. Kulüp üyesi öğretmenler, genel müdürlük tarafından yapılan kurumsal anlaşmalar ve önde gelen markalardan sağlanan indirimlerinden özel olarak yararlanabilecek.

İcra Kurulu Başkanlığını Hüseyin Yücel’in üstlendiği Uğur Okulları, hem okullarında hem de kurs merkezlerinde görev yapan öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir yeniliğe imza attı. Gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük gücü olan öğretmenlerine desteklerine her yıl yenisini ekleyen Uğur Okulları, bu sene de Uğurlu Öğretmenler Kulübü’nü hayata geçirdi. Uğur Okulları’nın Türkiye’deki ilk lisanslı ve öncü elektronik para kuruluşu olan PARAM ile yaptığı iş birliğiyle mobil cihazlar üzerinden kullanılan ilk eğitim sektörü dijital cüzdan uygulaması “Kurush” hayata geçti. Anlaşmalı birçok marka kapsamında öğretmenler nakit iade fırsatlarından yararlanabilecek ve ayrıca tüm “Kurush” ayrıcalıklarından Uğurlu çalışanlar da faydalanabilecek.

“Öğretmenlerimizin mutluluğu en büyük önceliğimiz”

Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır, “Türkiye’de eğitim sektörünün lider kurumlarından biri olan Uğur Okulları ve kurs merkezlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmen merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Markamızın en büyük gücü olan öğretmenlerimizin mutluluğunu sürekli gözeten bir kurum olarak bu sene de önemli bir yeniliğe imza attık. Öğretmenlerimize yönelik sağladığımız tüm faydalara tek bir çatı altında yer vermek için kurduğumuz kulübümüzle onlara çeşitli fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacak teknoloji destekli bir zemin oluşturduk. Öğretmenlerimizin yanında çalışanlarımız da genel müdürlük tarafından yapılan kurumsal anlaşmalar ve marka indirimlerinden anlaşmalı olduğumuz dijital cüzdan uygulamasını kullanarak faydalanabilecekler.” diye konuştu.

Uğurlu öğretmenler, www.kurush.com web sitesini ziyaret ederek kulübe özel tüm indirim ve kampanyalardan ve “Kurush” mobil uygulaması üzerinden de tüm nakit iade avantajlarından faydalanabilecektir.