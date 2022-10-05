UİB'in eylül ihracatı 2,9 milyar dolar

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2022 yılı eylül ayı ihracatı, 2 milyar 868 milyon 704 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB’in 2022 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Eylül ayındaki ihracatı yüzde 11 artarak 2 milyar 868 milyon 704 bin dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2artışla 31 milyar 753 milyon 529 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

UİB yetkilisi yılın son çeyreğine girildiğini belirterek, ihracattaki artış trendinin devam ettiğini, bu yılı en iyi şekilde kapatmayı hedeflerini söyledi.

Rakamları değerlendiren yetkili “Son yıllarda pandemi, çip ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üretmeye ve ihracata devam ediyoruz. İhracatçılarımız ortaya koydukları performansla hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca Birliklerimiz yurt dışı ve yurt içi fuarlar başta olmak üzere birçok etkinlikle paydaşlarına dokunuyor. Her zaman daha iyisini ve ilerisini hedeflediğimiz vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Üretimimize ve ihracatımıza katkı koyan Birliklerimizi kutluyorum” dedi.

OİB’in ihracatı eylül ayında 2,3 milyar dolar

Eylül ayında yüzde 11,5 artışla 2 milyar 342 milyon 767 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 865 milyon 58 bin dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylül ayında 121 milyon 53 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 1 milyar 422 milyon 697 bin dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 97 milyon 169 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 1 milyar 129 milyon 156 bin dolar seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 37 artışla 29 milyon 764 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 269 milyon 697 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Eylül ayında 22 milyon 601 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 139 milyon 444 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ’diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 19 artışla 255 milyon 348 bin dolar olarak açıklandı.