UKOME Ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında velilerin isteği üzerine fahiş fiyat isteyen özel okulların, UKOME standartlarında ve tarifesinde servis hizmeti vermesi zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda toplantıda elektrikli scooter hızı bazı ilçelerde saatte 12,5 kilometreye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle özel eğitim kurumlarında, çeşitli mazeretler ile birlikte ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen servis taşımacılığı tarifesine uygun olmayan tarifelerin uygulandığı görüşüldü.

Konu ile ilgili olarak, kilometreye göre belirlenen tarife ücretlerinin ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanların, UKOME standartlarında ve fiyat tarifesinde servis hizmet vermesi zorunluluğu getirildi.

Alınan karar istikâmetinde ise, Öğrenci ve Servis Taşımacılığı Yönergesine, "Taşımacılar, ek hizmet talep etmeyen ve UKOME standart ve tarifeleri ile taşımacılık talep eden öğrenci velilerinden gelen taşımacılık talebini karşılamak zorundadır" ibaresi eklendi. Bu kararı uygulamayan servis taşımacılığı işletmelerine ise ceza uygulanması kabul edildi.

Elektrikli scooter hız sınırı bazı ilçelerde saatte 12,5 kilometre hıza düşürüldü

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında servis taşımacılığı konusunun yanı sıra elektrikli scooter araçlarının bazı ilçelerde bulunan hız sınırlaması da görüşüldü. Görüşmeler çerçevesinde; Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde saatte 20 kilometre olan elektrikli scooterların hız sınırının, saatte 12,5 kilometre olarak düzenlenmesi kararı alındı.