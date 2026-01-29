UKOME'de Özel Halk Otobüsleri sahiplerine verilen yaptırım kararı reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı yapıldı. Toplantıda Özel Halk Otobüsleri sahipleri ve sürücülerinin toplu olarak iş bırakma eylemine katıldığı tespit edilen 2 bin 459 adet araca, araç başı 2 bin indirimli bilet tutarında yaptırım uygulanması kararı oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı Ocak ayı toplantısı Feshane’de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantının öne çıkan maddeleri arasında geçtiğimiz mayıs ayında Özel Halk Otobüsleri sahipleri ve sürücülerinin toplu olarak iş bırakma eylemine katıldığı tespit edilen 2 bin 459 adet araca, 2 bin indirimli bilet tutarında yaptırım uygulanması karara sunuldu.

"Dilekçede, biz 22 Mayıs itibarıyla seferlerimize çıkamayacağımızı, İBB’nin kendi önlemini almasını bildirdik"

Kararın okunduğu esnada İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, Özel Halk Otobüsü esnafı olarak herhangi bir eylemde bulunmadıklarını ifade etti. İETT’ye 22 Mayıs’tan 4 gün önce dilekçe verdiklerini ve bu dilekçede ödemelerini alamadıklarını, bu yüzden personel giderlerini karşılayamadıklarını ve akaryakıt da alamadıklarını belirten Güneş, "Dilekçede, biz 22 Mayıs itibarıyla seferlerimize çıkamayacağımızı, İBB’nin kendi önlemini almasını bildirdik. Buna rağmen önlem alınmadı" dedi.

"Her hangi bir ruhsat iptaline yönelmedik"

Ulaşım hizmetlerinin durmasının ruhsat iptaline kadar gidebileceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, "Yaklaşık 1 hafta sonra yakıt alamayacağım demek hayatın olağan akışına aykırı. İşin diğer yönü hem iş kanunumuz da hem sendikalar kanununda toplu ulaşım grevin yasaklandığı bir iş kolu olarak tanımlanmaktadır. Toplu olarak taşımacılığın durdurulması, taşıtlarla gösteri yapılması, kamu otoritesini sarsacak eylem içerisinde yer almak doğrudan ruhsat iptali gerektiren bir durum olarak tanımlanmakta. Buna rağmen her hangi bir ruhsat iptaline yönelmedik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, kararı önce alt komisyona göndermek istedi. Toplantıya katılan bürokratların tekrar oy birliğine gitmesiyle yaptırım reddedildi.