Ukrayna'dan bin 500 kilometre yol geldi, Kağıthane'de kaza yaptı: Tırla yaşlı adama çarptı

Ukrayna’nın Kiev şehrinden yaklaşık bin 500 kilometre yol gelen Ukrayna uyruklu tır sürücüsü, Kağıthane’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan tır sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ukrayna’nın Kiev şehrinden AM 2318 HE plakalı tır ile Ukrayna uyruklu sürücü Kyslitskyi Anori, İstanbul’a doğru yola koyuldu. Günlerce yaklaşık bin 500 kilometre yol kat eden Anori, İstanbul’a geldiğinde gideceği yere ulaşmak için navigasyon açtı. Yolu takip eden Anori, Kağıthane Talatpaşa Caddesi’ndeki yokuşu çıkmak istedi.

Bin 500 kilometre yol geldi, Kağıthane’de kaza yaptı

Yahya Kemal Yokuşuna ulaşan sürücü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı Süleyman Öztürk’e çarptı. Savrularak başını yere çarpan adam için çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ukraynalı sürücü adliyeye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili tutanak tutan polis ekipleri, asli kusuru yaşlı adama verirken, Ukrayna uyruklu sürücü Anori’yi ifadesi almak ve adli işlemlerini yapmak üzere emniyete götürdü.

“Kör noktada kaldığı için görmedim”

Emniyette ifadesi alınan adam, yaşlı adamın bir anda yola çıktığını ve tırın kör noktasında kaldığı için görmediğini söylediği öğrenildi. Ukraynalı sürücü “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.