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Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı
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Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.

Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün sabah saatlerinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni İstanbul açıklarına geldi. Yarın sabah saatlerinde Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin denetim yapacağı ve denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması bekleniyor.

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İHA
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