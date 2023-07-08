Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etmek için patrikaneye geldi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’in bugünkü durağı, Fener Rum Patrikhanesi oldu. Sabah saatlerinde patrikhaneye gelen Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ziyaret etti. Bartholomeos, Zelenski’yi kapıda karşıladı. Ardından patrikhaneye geçildi. Bartholomeos, savaşta hayatını kaybedenler için dua etti. Buradaki törenin ardından Bartholomeos ve Zelenski baş başa görüşmeye geçti. Görüşme sürerken, Bartholomeos ve Zelenski’nin daha sonra basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.