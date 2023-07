Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye programı çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti. Patrikhane’nin içindeki kilisede savaşta ölenler için dua okundu. Daha sonra basın açıklaması yapan Bartholomeos, ‘’Burada Türk vatandaşı ve patrikhane olarak Cumhurbaşkanı’na müteşekkiriz, barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyorlar’’ dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye programı çerçevesinde Fener Rum Patrikhanesi’nde patrik Bartholomeos’u ziyaret etti. Bartholomeos, Zelenski’yi kapıda karşıladı, daha sonra patrikhanenin içinde bulunan kiliseye geçildi. Burada savaşta ölenler için dua edildi, ardından Bartholomeos ve Zelenski baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Bartholomeos ve Zelenski basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bartholomeos’a teşekkür eden Zelenskiy, “Ülkemize yapılan saldırılara karşı aralıksız desteği, barış duaları, saldırı ve işlenen suçların kınanması, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında zarar gören Ukraynalılara büyük destekleri için Bartholomeos’a teşekkür ederim. Topyekun işgalden bu yana 500 gündür mücadelemiz sürüyor. Dualarını askerlerimizden ve halkımızdan esirgemeyen Bartholomeos’a

desteğini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘’Özellikle Rusya’ya götürülen Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik, Rus Federasyonu hükümetinden bunu istiyoruz’’

Bartholomeos, Zelenski’nin ziyaretini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, ‘’Eski bir dostumuzdur kendisi. Daha önce kıymetli eşi ile gelmişlerdi. Bu sefer Ukrayna’daki durumdan konuştuk, bahsettik. Barışın bir an önce geri dönmesini temenni ettik. Bunun için biz din adamları olarak her zaman dua ediyoruz. Özellikle Rusya’ya götürülen Ukraynalı çocukların bir an önce memleketlerine dönmesini istedik, bunun için de dua ediyoruz ve Rus Federasyonu hükümetinden bunu istiyoruz, rica ediyoruz. Çocuklar bir an önce memleketlerine, evlerine, anne ve babalarının yanına dönsünler’’ dedi.

‘’Cumhurbaşkanı’na müteşekkiriz, barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyorlar’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını da belirten Bartholomeos, ‘’Kendileri de çok memnunlar. Biz de burada Türk vatandaşı ve patrikhane olarak Cumhurbaşkanı’na müteşekkiriz. Barışın yeniden tesis edilmesine büyük katkı sağlıyorlar. Dün akşam televizyonda izlediklerimize göre Ukrayna’nın tekrar ayağa kalması için büyük destek vereceklerine dair söz verdiler, bu bizi mutlu etti. Ayrıca bu sabah Cumhurbaşkanı Zelenski’nin patrikhanemize gelişinin hemen ardından kilisemizde bir dua okuduk. Bu dua savaşta ölenlerin ruhuna yapılan bir dua oldu. Canı gönülden rahmet diledik onlara, inşallah bu trajedi bir an önce son bulur’’ ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Ukrayna heyetine çeşitli hediyeler verildi.