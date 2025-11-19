Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Anıtkabir'de
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çalışma ziyaretinde bulunduğu Ankara'da temasları öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çalışma ziyaretinde bulunduğu Ankara’da temasları öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı ikili görüşme öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Zelenskiy, Anıtkabir’e Aslanlı Yol’dan giriş yaparak beraberindeki heyetle Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Zelenskiy, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.