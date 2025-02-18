Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Zelenskiy'i Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret için Ankara’ya geldi. Zelenskiy’i Esenboğa Havalimanı’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek olan Zelenskiy’i Ticaret Bakanı Bolat havalimanında karşıladı.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladık. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz" dedi.