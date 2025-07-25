Ukrayna fahri konsolosları buluştu

Ukrayna’daki yabancı ülkelerin fahri konsolosları ve Ukrayna’nın yabancı ülkelerdeki fahri konsoloslarının toplantısı gerçekleştirildi. İlk kez gerçekleştirilen fahri konsoloslar toplantısı bu yıldan itibaren geleneksel hale getirilecek. Savaş altında düzenlenen toplantıya hava sahası kapalı olduğu için kara yolu üzerinden ulaşım sağlandı. Toplantı "Diplomasinin gücünden güç diplomasisine" sloganıyla gerçekleştirildi. Verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Ukrayna Bursa Fahri Konsolosu Görkem Şehsuvar, "Fahri konsoloslar olarak bu yıl ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ukrayna’nın sürekli ve ağır şekilde bombalandığı bir dönemde gerçekleşmesi bakımından toplantı ayrıca önem arz etmektedir. Toplantıda ortaklarımızla işbirliğinin güçlendirilmesi adına istişarelerde bulunduk. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 20’ye yakın Fahri konsolosun Ukrayna’da toplanmış olması memnuniyet verici. Toplantının bu yıldan sonra gelenekselleştirilmesine karar verdik. Görüşmelerimizde Ukrayna ve müttefiklerini güçlendirmek, devletler arası işbirliğinin artırılması, ekonomik bağların güçlendirilmesi, bölgeye ek yatırım çekmek için yapılabilecek çalışmalar, çocuklara yönelik yeni insani projelerin hayata geçirilmesi adına atılacak adımları konuştuk" açıklamasını yaptı. Savaştan etkilenen vatandaşlara yapılan yardımlar için teşekkürlerini ilettiğini belirten Şehsuvar, "Savaşta en büyük sınav insanlığımızı diri tutabilmektir. Bugün Ukrayna ve vatandaşlarının çıkarlarını temsil etmek için buluştuk. Bu sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına ortak bir hedef için birlikte çalışmak bir onurdur" diye konuştu.