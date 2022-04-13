Ukrayna halkı için bugüne kadar 67 tır sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda, ilgili kurumların ve STK'ların destekleriyle Ukrayna halkı için bugüne kadar 67 tır insani yardım malzemesi sevk edildi.

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  • 13.04.2022 10:28
  • Güncelleme: 13.04.2022 11:06
Ukrayna halkı için bugüne kadar 67 tır sevk edildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonunda, ilgili kurumların ve STK’ların destekleriyle Ukrayna halkı için bugüne kadar 67 tır insani yardım malzemesi sevk edildi.

Ukrayna’da yaşanan gelişmeler çerçevesinde, AFAD koordinasyonunda, ilgili kurum/kuruluş ve STK’ların desteğiyle 27 Şubat 2022’de başlatılan insani yardım seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna’ya yapılan insani yardımlar çerçevesinde bölgeye bugüne kadar toplam 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı sevk edildi. Mobil mutfak tırı, 12- 18 Mart 2022 tarihlerinde Romanya’nın Siret Sınırında sıcak yemek hizmeti verirken 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna’nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti sunulmaya başlandı. Romanya Siret Sınır Noktasında bugüne kadar yaklaşık 210 bin adet/birim insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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Ukrayna’da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve Türkiye’den gönderilmekte olan yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 4 kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi Romanya Siret Sınır Noktasında ve Ukrayna Lviv’de çalışmalarına devam ediyor.

İHA

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