Ukraynalı ekip depremin 9. gününde bir kadını enkazdan sağ çıkardı

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından Hatay'a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9'uncu gününde bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Ukraynalı ekip depremin 9. gününde bir kadını enkazdan sağ çıkardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde bir kadını enkaz altından sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Hatay’a gelen Ukraynalı arama-kurtarma ekibi, 30’lu yaşlarında 1 kadını enkaz altından sağ çıkardı.