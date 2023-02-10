Ulaş Velioğlu'ndan Eğitim seferberliği

Çizgi Eğitim Kurumları kurucusu Ulaş Velioğlu, başlattıkları Eğitim seferberliği ile ilgili olarak “Kahramanmaraş merkezli ,10 ili etkileyen ve ağır kış şartları sebebiyle barınma ihtiyaçları için İstanbul’a tahliye olan tüm depremzede vatandaşlarımızın çocukları için 2.Dönemde tüm kurumlarımız ve tüm kademelerde ücretsiz eğitim desteği vereceğiz” dedi.