Ulaşıma açılan yollarda stabilize asfalt çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından ulaşıma açılan yeni yollarda stabilize asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üst yapı çalışmaları kapsamında kilit parke taşıyla kaplanan Özgen Konutları ile alt yapı ve diğer bağlantı çalışmaları tamamlanan Abbaslık Köy yolu ve Özgün Sitesi çevresinde stabilize asfaltlama çalışması yapıldı. Belediye Başkanlığı tarafından ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından son iki ayda yapılan üst yapı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Buna göre Fen İşleri Müdürlüğü tarafından son iki ayda; Bahçelievler, Hürriyet ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde 14 bin 500 metrelik alanda bordür ve yağmur oluğu çalışması yapılırken, 2 bin 30 metre karelik alanda baskı beton çalışması, 7 bin 793 ton asfalt iyileştirme çalışması ve 32 bin metrekarelik alanda da parke taşı çalışması gerçekleştirildi.