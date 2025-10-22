UlaşımPark otobüslerinde hijyen çalışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., bünyesindeki toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Halk sağlığına verilen önem doğrultusunda, toplu taşıma araçlarında hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacıyla kent genelinde hizmet veren otobüsler, otobüs garajlarında düzenli olarak detaylı temizlik ve dezenfekte işleminden geçiriliyor.

Ekipler, günlük temizlik standartlarının yanı sıra mevsim geçişlerinde de derinlemesine temizlik uygulamaları yapıyor. Detaylı temizlik sürecinde otobüslerin iç ve dış yüzeyleri, camları, kapıları, oturma alanları ve tutacakları özenle temizleniyor. Özellikle yolcuların sık temas ettiği noktalar, hijyen yönetmeliklerine uygun malzemelerle dezenfekte ediliyor.

Yıl boyunca sürdürülen rutin bakım çalışmaları kapsamında araçlar belirli periyotlarla iç-dış yıkamadan geçirilirken, koltuk döşemeleri, zeminler ve havalandırma sistemleri de düzenli olarak kontrol ediliyor.