Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 'Tarihi bilip ders almazsak tekerrür edecektir'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tarihi bilmemiz lazım, tarihi bilip ders almazsak tekerrür edecektir. Geçmişteki tecrübelerimiz bugününün ve yarınının şekillenmesinde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu tecrübelerden ders çıkarmak, geleceğe daha iyi hazırlanmanın yollarından biridir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri’nde "Ulusal Staj Programı Kariyer Buluşması" çerçevesinde stajyer öğrencilerle bir araya geldi. Kendi hayatından önemli kesitler anlatan Bakan Uraloğlu, çok okumak, dil becerilerini geliştirmek, disiplinli ve düzenli çalışmanın başarıdaki en önemli anahtar olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın size ne kadar kıymet verdiğini yakından şahitlik edenlerden biriyim. Bilgi ve kültürle donanım çok önemli. Geniş bir perspektife sahip olmak, farklı düşüncelere açık olmak ve çokça okumak gelecekteki kariyerlerin temel taşlarından biridir. Aynı zamanda, dil becerilerinin geliştirilmesi bireyin kendini ifade etme kabiliyetini artırır. İletişimdeki başarının da anahtarıdır” diye konuştu.

“Tarihi bilip ders almazsak tekerrür edecektir”

Tarihin ve geçmişin önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Tarihi bilmemiz lazım, tarihi bilip ders almazsak tekerrür edecektir. Geçmişteki tecrübelerimiz bugününün ve yarınının şekillenmesinde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu tecrübelerden ders çıkarmak, geleceğe daha iyi hazırlanmanın yollarından biridir. Başarıya giden yolda disiplinin çok büyük önemi var. Ne tür bir iş yapıyor olursak olalım, disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda dürüstlük hayatta kazanılmış en değerli hazinelerden biridir. Söz verilenin yerine getirilmesi, işlerin dürüstlük çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Hiçbir gayret, hiçbir emek asla karşılıksız kalmaz” dedi.

“Başarı için disiplin şart”

İlkeli ve sıkı çalışmanın öneminden bahseden Bakan Uraloğlu, “Bol bol spor yapın. Başarı için disiplin şart. En önemlisi ise doğru kaynaklardan beslenin. Ambalajlı ürünlere dikkat edin. Öğrencilik ve iş hayatım boyunca hep disiplinli olmaya çalıştım. Yokluğa rağmen hiç pes etmedim. Küçücük bir evde 3 arkadaş kalıyorduk. Aynı çorabı her akşam yıkayıp uygun bir yere asıp, kuruduktan sonra sabah giyerdim. Benim için her şey yerli yerinde olacak. Ne iş yapıyorsak bir kuralı ve disiplini olması şart. Disiplin ve kurallar sizi yorabilir ama başarının en temel şartları bunlar. Asla zarar gelmez” diye konuştu.

“Sosyal medya bazen çok tehlikeli olabiliyor”

Soysal medyanın doğru kullanılması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Dünya da bilgiye ulaşma anlamında hiçbir engelimiz yok. Sosyal medya bu anlamda bizim için çok önemli bir araç. Oralarda olmamız gerekir ama doğru beslemek şartıyla. Benim 2015 yılına kadar sosyal medya hesabım yoktu. Çünkü benim için önemli olan işime odaklanmamdı. Milletvekili aday adaylığım döneminde sosyal medya hesabım oldu. Hem oralarda neler oluyor bilmek adına, hem de gençlerin ve çocuklarımızın oralarda neler yaptığına bakmak içindi. Sosyal medya bazen çok tehlikeli olabiliyor. Bu konuda özellikle ailelerimize sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan stajyer öğrenci Mümine Koçak’ın bakan olduğunda ne hissettiği konusunda sorduğu soruya Uraloğlu, bakan olunca şükrettiğini ve hiçbir gayret ve emeğin asla karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesinde Raylı Sistemler Mühendisliği okuyan bir öğrencinin, raylı sistemler mühendisliği ve raylı sistemler teknolojilerine yönelik yatırımlarının ve bu alanda geleceğe yönelik fikirlerinin ne olacağı konusundaki soruya Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Demir Yollarının kuruluşundan bu yana birçok hizmeti gerçekleştirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında da ciddi yatırımlar yapılmış. Daha sonrasında kara yolları taşımacılığına ağırlık vermişiz. AK Parti hükümetlerimizle beraber özellikle son 21 yılda demir yollarında ciddi önem verdik ve kaynak ayırmaya başladık. Yaklaşık 11 bin kilometre olan 14 bin kilometrelere getirdik. Nerdeyse mevcudu sil baştan yaptık. Gerek elektrikli gerekse sinyalli hale getirdik. Avrupa’da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi bir ülke haline getirdik. 11 ilimizi yüksek hızlı trenle (YHT) tanıştırdık. İlk etapta 2028 hedefleri ve Cumhurbaşkanımızın görev süresi içinde yapacağımız şeyler. Yaklaşık demir yollarını 18-19 bin kilometrelere kadar uzunluğunu artıracağız. 2053’e kadar yaklaşık 52 ilimizi demir yoluyla YHT ile tanıştıracağız. Türkiye’de hedefimiz yurt içinde yük taşımacılığında kara yolunun payını düşürüp demir yolunda yük tarafını geliştireceğiz. Orta Asya’dan Londra’a giden Orta Koridor’u geliştireceğiz."

“İşimizi adam gibi yaparsak bu sorumluluğu ve görevimizi layıkıyla yerine getirmiş olacağız”

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Nazife Bardak, bakan olarak bir idealleri olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, "Bizim inancımızda yoldaki dikeni kaldırmak vardır ve tam da bu işi yapıyoruz. İşimizi adam gibi yaparsak bu sorumluluğu ve görevimizi layıkıyla yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle ahiretimizi imar etmiş olacağız, esas bizi motive eden taraftır. Bunun bize vermiş olduğu gurur, şeref, onur var. Onları layıkıyla taşıyacağız ve sizlere memleketimize hizmet edeceğiz" dedi.

İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya inecek

Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Metin Seçkin Öztürk, çok yüksek hızlı trenin Türkiye’ye ne zaman geleceği konusundaki sorusuna Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında süper hızlı trenle diye bir proje çalışmasına başladıklarını, trenin saatte 380 kilometre hızda ve iki durağı olacağını bildirdi. Uraloğlu, bu trenin yapılmasıyla İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya ineceğine işaret ederek, dünyada ne varsa Türkiye’ye getireceklerini ve vatandaşların kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Atılgan, Türkiye’nin yarım ada ülkesi olarak yolcu taşıyan yolcu gemisi olmadığını bu konuda yapacakları bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, bunun tamamen arz talep meselesi olduğunu dile getirdi. Bugün deniz yolculuğuna talebin olmadığını anlatan Uraloğlu, bu alanın turistik amaçlı kullanıldığını ve yük taşımacılığına döndüğünü belirtti. Uraloğlu, deniz yolunda yolcu taşımada, kısa mesafeli taşımalarda (İstanbul ve Mudanya taşımalar gibi) talebin olduğunu bildirerek, orda da öncesinde devletin şuanda da özel sektörün bu işi yaptığını söyledi. Uraloğlu, deniz yolcuğu için bir talep olursa üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

Uraloğlu, soruların ardından kura ile belirledikleri 30 öğrenciyi Bakanlığın yaptığı çalışmaları yerinde görmeleri için 15’ini Çanakkale’ye, 15’ini ise İstanbul’a götüreceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, sohbetin ardından genç meslek adayı stajyerlerle birlikte sohbet sonrası selfi çektirdi.