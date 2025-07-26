Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yangın bölgesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kestel ile Gürsu arasında çıkan orman yangını için bölgeye geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ziyaretleri kapsamında ayrılmadan önce Kestel ile Gürsu arasında çıkan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Uraloğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın hakkında bilgi aldı. Ayrıca, havanın kararmasıyla hava araçları geri dönerken karadan müdahale TOMA’ların desteğiyle devam ediyor.