Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıllardır bitmeyen Bilecik-Yenişehir yolunu açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıllardır bitmeyen Bilecik-Yenişehir yolunu açacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 20 Mart Çarşamba günü bir takım açılış ve ziyaretler için Bilecik’e gelecek. Bakan Uraloğlu ilk olarak 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik-Yenişehir yolunun açılışını yapacak. Ardından Bilecik Valiliği ve AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kentte son olarak esnaf ziyareti yapacak.

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Bakan Uraloğlu, Bilecik ziyaretin ardından Bozüyük ilçesine geçecek. 14.00’te AK Parti Bozüyük SKM’ni ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu ardından esnaf gezisi yapacak.