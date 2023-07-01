Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun 97. yıl dönümünde ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı. Uraloğlu, mesajında Kabotaj Bayramı’nın Türk tarihi boyunca denizlere hâkim olmuş bir milletin torunları olarak kutlandığını ifade etti.

"Dünya denizciliğine yön vermiş bir milletiz"

Türkiye’nin topraklarının bin yılı aşkın bir zamandır denizciliği sayesinde Türkiye kimliğine kavuştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Emir Çaka Bey’den Osmanlı Devleti’nin ilk Derya Beyi Kara Mürsel Bey’e, ilk Kaptanı Derya Saruca Paşa’dan yedi denize nam salan Barbaros Hayrettin Paşa’ya, 16’ncı asırda Hint Okyanusu’na çıkan Seydi Ali Reis’ten, ‘Kitab-ı Bahriye’ adlı eseri ile tüm denizcilere adeta kılavuzluk yaparak dünya denizciliğine büyük katkıda bulunan Piri Reis’e kadar nice büyük denizciler yetiştirmiş ve dünya denizciliğine yön vermiş bir milletiz. Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasındaki doğu - batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi bu jeostratejik konumunun yanı sıra etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz ile de Türkiye’nin her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğu da su götürmez bir gerçektir” diye konuştu.

“Her alanda olduğu gibi denizcilikte de son derece ihtiyatlı ve gerçekçi olmak durumundayız”

Bakan Uraloğlu, denizlerin, deniz üstü ve altı kaynakları ile deniz yetki sahaları açısından egemenlik haklarını temsil ettiğini ifade ederek, “Egemenlik olgusunu, sadece kara parçaları üzerinde veya bir devletin toprakları üzerinde algılamak en büyük yanılgıdır. Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında denizin dilini en iyi anlayan, denizle aynı dili konuşan bir millet olarak denizlerimize bigane kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle bölgesel ve küresel rekabette yerimizi tahkim etme ve güçlendirme söz konusu ise her alanda olduğu gibi denizcilikte de son derece ihtiyatlı ve gerçekçi olmak durumundayız” dedi.

“Denizlere hakim olan cihana hakim olur”

Bakan Uraloğlu, Barbaros Hayrettin Paşa’nın "Denizlere hâkim olan Cihana hâkim olur" sözünün günümüzde de doğruluğunu koruduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu noktada bir denizcinin oğlu olan ve denizciliği çok iyi tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz. Son yirmi bir yılda denizcilik sektörümüzün gelişmesi için çok önemli yasal düzenlemeler hayata geçirdik. Denetimleri artırdık, denizlerimizi anlık izleme sistemleri kurduk. Tersaneciliği geliştirdik, kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık. Devam eden nice yeni proje ve yatırımla birlikte Türkiye’nin denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.