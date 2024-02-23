Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu STK temsilcileri ile buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz, onun temposuna göre ’biz bir şey yapmamışız’ deyip tekrar yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Çeşitli açılışlara katılmak için Kırklareli’ne gelen Bakan Uraloğlu, bir düğün salonunda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Uraloğlu, Kırklareli’ni Ak belediyecilik ile tanıştırmak istediklerini belirterek, dünyanın en büyüğü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden Avrupa’nın en uzun tüneli Zigana Tüneli’ne, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan İstanbul Havalimanı’na birçok yatırım yaptıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, yoruldukları zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temposuna baktıklarını ifade ederek, “Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz, onun temposuna göre ’biz bir şey yapmamışız’ deyip tekrar heyecanla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ve beraberindekiler, kent merkezi ile Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.