Ulaştırma ve Altyapı Bakanır Uraloğlu, 'Nakkaş-Başakşehir Kesimindeki çalışmaları 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına, Nakkaş-Başakşehir kesimini de 30 Haziran 2020’de dahil ettik. 2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle projemizin toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı. Nakkaş-Başakşehir kesimindeki çalışmaları 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimindeki çalışmaları denetledi. Başakşehir Sazlıdere Mevkii’ndeki incelemelerde Bakan Uraloğlu’na, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, incelemeleri sonrasında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, projenin yapım ve işletme aşamasında bir Genel Müdür ve mühendis olarak görev aldığını belirterek, “Kuzey Marmara Otoyolu gibi bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ilan ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’na ve ulaşımın yüzyılına hazırız. Türkiye için, aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

" Kuzey Marmara Otoyolu toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı"

En önemli ulaşım yatırımlarından birinin Kuzey Marmara Otoyolu olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere ilk tasarlanan 398 kilometrenin tamamını önceki yıllarda trafiğe açtık. Ancak her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul’un ulaşım ihtiyaçları da artıyor. Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Nakkaş-Başakşehir kesimini de dahil ettik ve 30 Haziran 2020’de ihale ettik. 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle projemizin toplam uzunluğu 443 kilometreye ulaştı” dedi.

"Nakkaş - Başakşehir kesimindeki çalışmaları 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz"

Nakkaş -Başakşehir kesimindeki tüm çalışmaları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak, hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, “Nakkaş-Başakşehir kesiminin trafiğe açılmasının ardından; İstanbul’un gelişmekte olan Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi yerleşim alanlarının ulaşım problemlerinin çözülmesine katkı sağlanacaktır. Günlük trafik hacmi her geçen gün artmakta olan TEM Otoyolu’ndaki trafik yükünün önemli bir bölümünü alarak da mevcut trafiği rahatlatacaktır. Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadına ulaşım kolaylaşacaktır. Proje güzergahı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB’yi birbirlerine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlanacaktır” diye konuştu.

"Kanal İstanbul’un ilk köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor"

Nakkaş-Başakşehir kesiminin en önemli yapısının Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Ülkemizin en önemli atılımlarından biri olan Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahiptir. Köprü, 2x4 şeritli ve 46 metre tabliye genişliği olacak şekilde tasarlanmıştır. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan köprümüz, 196 metre yüksekliğinde iki adet elmas geometrisinde pilona sahiptir. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz, yaklaşım viyadükleriyle beraber bin 618 metrelik bir uzunluğa sahip olacaktır. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayacak olan viyadük, bölge insanının sosyal ve kültürel faaliyetlerine engel oluşturmamak adına itme-sürme yapım yöntemiyle inşa edilecektir. Proje bünyesindeki 7 adet viyadüğün toplam uzunluğu da çift yönde 6 bin 782 metre olacaktır. Şu anda Kanal İstanbul Sazlıdere Geçiş Köprüsü’nün 196 metre olan pilon imalatlarında; hem doğu hem de batı pilonlar 48,5 metre yüksekliğe kadar tamamlanmış ve 10 bin 358 metreküp beton kullanılmıştır. Proje güzergahı boyunca sıyırma kazıları olarak başlanan toprak işlerinde de yer yer yarma kazılarına ve dolgu yapılacak yerlerde de menfez ve altgeçit gibi sanat yapılarına da başladık. Proje sonunda yer alan Sular Vadisi geçişini sağlayan VY-05 viyadüğünün bulunduğu bölgede de izin süreçleri tamamladık ve deplasman işlerinde sona geldik. Güzergah boyunca imalat çalışmalarına başlanan 1 adet altgeçit ve 8 adet menfezden, 6 adet menfezin imalatlarını da bitirdik. Proje genelinde toplam 91 bin 409 metreküp beton imalatı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"Kuzey Marmara Otoyolu 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilir"

“Kuzey Marmara Otoyolumuz yapım aşamasında hayata geçen birçok teknik özelliğiyle ‘en’lerin projesi olarak da tarihteki yerini almıştır” diyen Uraloğlu, “Otoyolumuzun 4 şeritli tünelleri dünyanın en geniş karayolu tünelleri olma özelliğini taşımaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra yapım aşamasında kullanılan birçok farklı sismik izolatörlerle 2 bin 475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edilmiştir. Olası büyük bir depremde otoyolumuz zarar görmeyecek ve İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden yapılabilecektir” dedi.

"Kuzey Marmara Otoyolu çevre ve sürdürülebilirlik odaklı"

Kuzey Marmara Otoyolu’nun, aynı zamanda çevreye ve tabiat varlıklarına da duyarlı bir proje olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “Ülkemizde yaban hayatın korunması için inşa edilen 8 ekolojik köprüden bir tanesi Kuzey Marmara Otoyolumuzda bulunuyor. Ayrıca bütün imalatları doğal hayata, iklim ve yer altı sularına, tarihi ve doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde inşa edilmiştir. Her türlü iklimlendirme, elektronik sinyalizasyon sistemi ile hız, konfor ve güven sağlayan işletmesi ile de ‘akıllı otoyol’ özelliği kazanmıştır” dedi.

"Kanal İstanbul projesi ile dünya’nın yeni lojistik üssü İstanbul olacak"

Kanal İstanbul’da gelinen son noktaya da değinen Bakan Uraloğlu, “Kanal İstanbul ile birlikte hayata geçecek İstanbul Limanı, Airport City, Teknoloji Vadisi, Akıllı Şehirler ve Lojistik Üsler ile Dünya’nın Yeni Lojistik Üssü İstanbul olacaktır. Şu anda Kanal İstanbul güzergahındaki yeraltı sularının ve orman alanlarının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar belirlenen koridorda hassas bir şekilde devam etmektedir. Ormanların, yeraltı sularının ve temiz su havzalarının etkileşimleri detaylı bir şekilde haritalandırılarak, gerekli önlemler alınmıştır. Yapımına devam ettiğimiz Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı ve az önce de belirttiğim üzere Sazlıdere Köprümüz Kanal İstanbul ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır” şeklinde konuştu.