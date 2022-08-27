Siemens
SON
DAKİKA
Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Silivri’de yürekleri ağıza getiren görüntü
Frutti Extra, FIBA Eurobasket 2022'nin resmi sponsoru oldu
Ebeveynlere tost makinesi ve katı meyve sıkacağı rehberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik'
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek her alanda görünür olunması başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 26 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye Güven Huzur-(2022/3) uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde, 47 bin 102 personel ve 177 dedektör köpeği ile 13 bin 68 noktada uygulama gerçekleşti.

Türkiye Güven Huzur-(2022/3) uygulamasında; 6 bin 612 metruk bina ve 5 bin 393 park-bahçe kontrol edildi. 16 bin 621 umuma açık yer denetlendi, denetimlerde 20 umuma açık yere işlem yapıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Uygulamada, 821 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp şahıs bulundu.

Ülke genelinde gerçekleşen uygulamada; 151 bin 606 araç kontrol edildi, 12 bin 888 araca işlem yapıldı. 475 araç trafikten men edilirken, 33 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2.767 paket kaçak sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Başkan Yılmaz Bakan Soylu'yu Ağırladı
Başkan Yılmaz Bakan Soylu’yu Ağırladı
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu'dan Silivri'de polise saldırı ile ilgili açıklama
Bakan Soylu’dan Silivri’de polise saldırı ile ilgili açıklama
Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri’de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri'de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı