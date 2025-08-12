Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava tahmin raporlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava tahmin raporlarına yönelik İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Marmara bölgesinde serinlemenin olduğunu belirten Çelik, önümüzdeki bir hafta boyunca çoğunlukla yağışsız ve az bulutlu günler yaşanacağını söyledi. Çelik, "Sadece Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde kuzeyli rüzgarlar etkisiyle hafif bir serinleme yaşanacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Ancak diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.

Özellikle Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların hafta sonuna kadar 40 derecenin üzerine çıkmasını bekleyen çelik, "Rüzgar açısından ise, kuzeybatı bölgelerinde; Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’de kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgar. Önümüzdeki dört gün boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

"3 Büyükşehirde yağmur beklenmiyor"

3 büyük şehirde ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Ankara’da sıcaklıkların 34-35 derece, İstanbul’da 30-31 derece, İzmir’de ise 36-38 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yüksek olacağı bu dönemde özellikle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına direkt maruz kalınmamasını, dışarı çıkılması durumunda ise şapka, şemsiye gibi koruyucu aksesuar kullanmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.