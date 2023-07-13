Ülke genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bin 958 kişi yakalandı

Yurt genelinde güvenlik güçlerince eş zamanlı icra edilen ‘Aranan Şahıslar Uygulaması’nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 958 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yurt genelinde eş zamanlı olarak ‘Aranan Şahıslar Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada 28 bin 148 personelden oluşan 8 bin 158 ekip çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 473 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 304 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 72 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 55 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs olmak üzere 916’sı hükümlü, bin 42’si yakalama emri ile aranan toplam bin 958 kişi yakalandı. 1’i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp kişinin de bulunduğu uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.