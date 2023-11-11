Ülke genelinde oluşturulan 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında oluşturulan 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 fidanın toprakla buluşturularak, 81 ilde ’Cumhuriyet Ormanları’ oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) dikim alanında gerçekleştirilen ’Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes’ Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada ağaçların gelecek için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, Yeşil Vatan için durmadan çalışanların bulunduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, çocukların gönüllerinde ’yeşil’ heyecanının oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bugün memnuniyetle görüyoruz ki 85 milyonun tamamı bugüne has değil ama bugünü de çok özel kılarak bayramımızı gerektiği gibi ifa ediyor" dedi.

Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün hissedildiğini ve hissedilmeye devam edileceğini söyleyen Yumaklı, bu konuda faaliyetlerin artması gerektiğini belirterek, "Bu sene sonu itibarıyla bizim toprakla buluşturacağımız fidan ve tohum miktarı 7 milyarı aşacak. Bu da bu konuya ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporunda Türkiye’nin ağaçlandırma konusundaki başarısına yer verilmesine işaret eden Bakan Yumaklı, "Bizler Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada, en çok, en iyi ve en nitelikli ağaçlandırma yapan ülkeler olarak herkesin kabul ettiği bir sonuca ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, ağacı dikmek kadar korumanın da önemli olduğuna değinerek, "Bundan sonraki dönemlerde burada diktiğiniz ağaçları takip etmeniz gerekiyor. En azından belli dönemlerde gelip hiç olmazsa dikmiş olduğunuz ağacın gelişimini takip ederseniz, sizler için de büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır" cümlelerine yer verdi.

"Yangınlarla mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamış olduk"

Türkiye’nin yangınlarla mücadeledeki başarısına vurgu yapan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son dönemlerde hem orman teşkilatımızın imkanları hem de orman teşkilatımızın kabiliyetinin artması sebebiyle yangınlarla mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Elbette en iyisi, en güzeli bu yangının çıkmaması. Elbette yangın çıktıktan sonra sizler bir şekilde buna müdahale edersiniz, söndürürsünüz. Ama yangının çıkmaması elbette bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz bir husus."

"Yanmış alanlar bu yıl tamamıyla rehabilite edilmiş oldu"

Bakan Yumaklı, Türkiye’de her yıl yanan ormanların daha fazlasının rehabilite edilip bir sonraki yıl sonuna bırakılmadığını kaydederek, "2021 yılında yanmış olan alanlar 2022 yılının sonuna kadar, 2022 yılında yanmış alanlarda 2023 yılının sonuna kadar beklemeksizin bu yıl tamamıyla rehabilite edilmiş oldu. Bizler 24 uçağımız, 100 helikopterimiz, 10 insansız hava aracımız, 776 kulemiz, 4 bin 500’e yakın kara aracımız, 25 bin kahramanımız ve 118 bin gönüllümüzle bu mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl toprakla buluşturulacak her fidanın Cumhuriyet’e bağlılığın birer göstergesi niteliğinde olacağını ifade eden Yumaklı, her bir fidanın Yeşil Vatan’a olan inancı temsil edeceğini dile getirdi.

"Güçlü bir Türkiye için her alanda bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Yumaklı, 81 ilde Cumhuriyet Ormanları kurulacağını hatırlatarak, "2023 noktada 5 milyon 2023 fidanı toprakta buluşturacağız. Ben bu çalışmalarımızda bize destek veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Güçlü bir Türkiye için her alanda bütün gücümüzle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yeşil Vatan uğrunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Yumaklı’ya, konuşmasının ardından Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel çam kozalakları ile hazırlanan tablo hediye edildi.

Hediye takdiminin ardından alanda fidan dikimine geçildi. Bir fidana cansuyunu veren Yumaklı, ardından çocuklarla birlikte Gazze’de hayatını kaybeden bebekler için de ayrıca fidan dikti.