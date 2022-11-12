Ülke genelinde yapılacak olan 'çök-kapan-tutun' tatbikatının hazırlıkları sürüyor
Türkiye genelinde saat 18.57'de ilk kez uygulanacak 'Çök-kapan-tutun' tatbikatının hazırlıkları sürüyor. Tatbikat öncesi SAK ekipleri de VEGA AVM'de hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak “Çök-kapan-tutun” tatbikatı bugün saat 18.57’de gerçekleştirilecek. AFAD aracılığıyla vatandaşlara, SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi ile cami, belediye hoparlörlerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulacak.
Tatbikatta görev alacak ekipler VEGA AVM’nin giriş katındaki bilgilendirme ve eğitim parkuru hazırlıklarını sürdürüyor.