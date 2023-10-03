Ülkelerine dönmek istemeyen Ermeniler üçüncü ülkelere mi kaçıyor

Ermenistan’a dönmek istemeyen, Karabağ’da yöneticilik yapmış ve siyasi olaylarda etkin rol üstlenmiş birtakım şahısların üçüncü ülkelerin yolunu tuttuğu iddia edildi.

30 yıllık işgalin ardından kendini feshettiğini duyuran Ermeni kontrolündeki sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin varlığı sona erdi. Azerbaycan himayesinde yaşamak istemeyen ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’la bazı sorunlar yaşayan bazı Ermenilerin ise 3’üncü ülkelere kaçtığı iddia ediliyor.

Rusya ve Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu, Karabağ’daki son durumu, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu’nun açıklamalarını ve diğer iddiaları İHA’ya değerlendirdi.

90’larda Karabağ’da zulme karışan bazı Ermenilerin Batum üzerinden üçüncü ülkelere kaçtığına yönelik iddiayı değerlendiren Askeroğlu, ”Karabağ’da yöneticilik yapmış, siyasi olaylarda etkin rol üstlenmiş birtakım şahsiyetler aynı zamanda Paşinyan’la da ciddi sorunlar yaşamakta. Karabağ’ın Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi bu kişileri karar vermeye zorladı. Ya Ermenistan’a giderek Paşinyan hükümeti tarafından ya baskılanmak ya da tutuklanmak, ya da Karabağ’da kalarak Azerbaycan yetkilileri tarafından yargılanmak. Bir kısım şahsiyetlerin Azerbaycan’a teslim oldukları biliniyor. Üçüncü bir seçenek olarak da söz konusu Karabağ Ermenilerinin üçüncü ülkelere gitmesidir. Bu nedenle, Azerbaycan kontrolündeki Karabağ’da ve Ermenistan’a kalmak istemeyen Ermenilerin farklı ülkelere gittiği düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

“Ermenistan, Rusya’nın etkisinden koparak güvenliğini sağlayacak yeni bir dış ortak aramakta”

Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, "Ermenistan’ın savunma ihtiyaçlarına ilişkin çalışma yürütüyoruz" ifadelerine ilişkin ise Askeroğlu, “Fransa Ermenistan’la her alanda daha sıkı ilişkiler geliştirmenin yollarını arıyor. 3 Ekim’de de Fransa Dışişleri Bakanı Erivan’ı ziyaret edecek. Kafkasya’da yeni bir jeopolitik süreç yaşanıyor. Ermenistan dış politikasında ciddi değişime gitme çabasında. Ermenistan, Rusya’nın etkisinden koparak güvenliğini sağlayacak yeni bir dış ortak aramakta. Bu nedenle de oluşabilecek bu boşluğu Fransa doldurmak istiyor. Fransa’nın uzun zamandan beri Ermenistan’la daha yakın ilişkisi söz konusu olduğu biliniyor. Bu ilişkilerini kullanarak Ermenistan’da etkili olmaya çalışıyor. Ermenistan üzerinden de Kafkasya’da belirleyici ülkelerden biri olmanın yollarını arıyor. Ermenistan da Fransa gibi batılı ve etkili bir ülkenin kendisine destek vermesini istiyor. Bu bağlamda iki ülkenin çıkarları örtüşüyor” açıklamasında bulundu.

Askeroğlu, Karabağ’ın bundan sonraki süreçte Azerbaycan’ın kontrolü ve inisiyatifi çerçevesinde gelişeceğinin altını çizerek, “Büyük ihtimalle bölgedeki Ermenilerin büyük bölümü Azerbaycan egemenliği altında yaşamak istemeyerek oraları terk edecek. Karabağ defteri kapanmak üzere. Bir de Rus barış gücü faktörü söz konusu. Rusya’nın barış gücü üzerinden bölgede yapabileceği pek fazla şey yok. Bu nedenle de kendisinden uzaklaşan Ermenistan’a karşı Azerbaycan’la ilişkilerini iyi tutmak için Bakü’yle uzlaşacaktır” diye konuştu.

“Zengezur Koridoru’nun açılması Ermenistan’ın da çıkarına olursa İran bunu engelleyemez”

İran’ın Zengezur Koridoru projesine engel olmaya çalıştığını söyleyen Askeroğlu şöyle devam etti:

“Zengezur Koridoru’nun açılması jeopolitik çıkarlarına ters düşeceğini düşünüyor ve bölgede Türkiye’nin etkisinin daha da artacağından endişeleniyor. Fakat Ermenistan’ın eğer böyle bir karar alması durumunda İran’ın yapacağı pek fazla bir şey olmayacaktır. Zengezur Koridoru’nun açılması Ermenistan’ın da çıkarına olursa ve bu koridor ona ekonomik fırsatlar sunarsa İran bunu engelleyemez. Eğer böyle bir girişimde bulunursa hem Ermenistan’ın hem de Azerbaycan ve Türkiye’nin tepkilerine neden olur.”