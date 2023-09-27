Ülkemiz'de Akciğer sağlığını iyileştirmeyi hedefleyen 'Türkiye Solunum Koalisyonu' ilk etkinliğini Müze Gazhanede gerçekleştirdi

Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği önderliğinde bir araya gelen 17 uzmanlık derneği ve 6 hasta derneğinden oluşan ‘Türkiye Solunum Koalisyonu’, “Dünya Akciğer Günü” nedeni ile önemli bir etkinliğe imza attı.

Uluslararası Solunum Dernekleri Forumu’nun (FIRS) girişimiyle Dünya Akciğer Günü olarak kabul edilen 25 Eylül’de; sık karşılaşılan solunum hastalıklarına ve sebeplerine farkındalık oluşturmak ve çevresel etmenlere bağlı olması nedeniyle pek çoğunun ortaya çıkmadan önlenebileceğine dikkat çekmek isteyen Türkiye Solunum Koalisyonu, bu senenin teması olarak belirlenen: ‘Önlemlere ve tedaviye herkes erişsin. Fırsat eşitliği sağlansın!’ konusu üzerinde duruyor.

Koalisyon ilk etkinliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla bugün, Müze Gazhane Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde halk seminerleri, solunum fonksiyon test ölçümleri ve yorumlanması, pedal çevirme alanında bisiklet ergometrisi ve solunum sağlığına yönelik egzersiz eğitimleri İnsentif spirometri, balon şişirme, vs. fizyoterapist ve uzman doktorlar eşliğinde solunum sağlığına yönelik hareket/egzersizler) halka ücretsiz olarak sunuldu. Akciğer sağlığı ve hastalıkları, risk faktörleri (iklim değişikliği, orman yangınları ile çevre kirliliği de dâhil olmak üzere), toplumsal ve ekonomik etkileri, önleyici yaklaşımlar (aşılama, tütün ürünlerinin bırakılması vb.) konularında, uzman doktorlar her saat başı bilgilendirme yapıp katılımcıların sorularını yanıtladı.

“Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü 2030 senesinde akciğer hastalıklarıyla gerçekleşen ölümlerin 3 de 1 oranında azaltılmasını hedefliyor"

Koalisyonun kurucu derneklerinden olan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, "Bugün Dünya akciğer günü etkinliği yapıyoruz. Aslında 25 Eylül tarihinde bütün dünyada dünya akciğer günü olarak anılıyor. Ve uluslararası arenada Akciğer sağlığının önemine dikkat çekilmeye çalışılıyor. Gerçekten akciğer hastalıklarıyla gerçekleşen ölümler tüm dünyada ölümlerin en önemli listesinde 3’üncü sırada yer alır. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ile beraber 2030 senesinde bu ölümlerin 3 de 1 oranında azaltılmasını hedefliyor. Dolayısıyla biz de bu hedefe destek olan yeni bir birliktelik, yeni bir projeden bahsediyoruz. Türkiye ulusal solunum koalisyonu diye 17 dernek ve 6 tane de hasta derneğini içeren bir birliktelik bu. Burada bugün özellikle biz faktörlerin öneminden bahsetmek istiyoruz. Bizim hastalıklarımız da havanın sağlığı çok önemli. Çünkü tütün ve tütün ürünleri, hava kirliliği, iklim krizi, yoksulluk, barınma problemleri, bunların hepsi akciğer sağlığını etkiler. Bu yüzden istiyoruz ki biz herkes aslında önlemlere ve tedaviye ulaşabilsin ve herkes bundan bir şekilde yararlansın. Risk faktörleriyle ilgili olarak da Türkiye’deki durumu bir mercek altına almak istedik" dedi.

“Akciğer sağlığının farkındalığını artırmamız gerekiyor”

Düzenlenen etkinlikte Koalisyon adına açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. M.Şule Akçay özellikle tütün kontrolüne değinerek, “Biz Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 2 ana uzmanlık derneğinin çatısı altında 17 uzmanlık derneği 6 hasta derneği Türkiye Solunum Koalisyonu’nu oluşturduk. Niye böyle bir organizasyona ihtiyaç duyduk? Her yıl 25 Eylül’de aslında bu etkinlik hep yapılır. Ama ilk kez bu kadar geniş bir organizasyonla yapıldı. Umarım bunun devamı da gelecek. Sonraki ardıç yıllarda da devam edeceğiz. Akciğer sağlığının farkındalığını artırmamız gerekiyor. Kovid salgını geçirdik biliyorsunuz Pandemi, 3 yıl bununla mücadele ettik ve akciğer sağlığımızın önemini hepimiz daha fazla fark ettik. Sigara alışkanlığı ülkemizde maalesef çok fazla. Ve bu da yine akciğer sağlığının önemini vurgulamamız gerektiriyor” diye konuştu.