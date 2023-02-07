Ülkenin batısı deprem bölgesi için ayakta: Arı gibi çalışıyorlar

Tekirdağ’da depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri ile dolup taşan spor salonunda vatandaşlar adeta arı gibi çalışırken, hastanede de kan vermek için yoğunluklar oluştu.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında bölgeye yardımlar çığ gibi büyüyor. Tekirdağlı vatandaşlar, dün deprem haberi alınır alınmaz, şehirdeki İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’na yardım kolisi taşımaya başladı. Depremzedeler için Tekirdağ’dan kimi aileler emzik gönderirken, kimi çocuklar da oyuncaklarını paketlere koyarak gönderdi. Vatandaşlar, spor salonuna toplanan yardımları paketleyip tıra taşımak için adeta arı gibi çalışıyor. Tırlara yüklenen insani yardım paketleri, deprem bölgelerine gönderiliyor.

Hastanede kan yoğunluğu

Diğer yandan da vatandaşlar, kan ihtiyacının giderilmesi için Tekirdağ Şehir Hastanesine akın etti. Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar kan alma bölümü önünde sıra beklerken, zaman zaman yoğunluklar meydana geliyor.