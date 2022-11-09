Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Ülker, 2022’nin 9 ayında hem Türkiye operasyonları hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam etti. Şirket cirosunu 19 milyar TL’ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, 2022’nin 9 aylık döneminde cirosunun 19 milyar TL olduğunu duyurdu. Şirketin sürdürülebilirlik, dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “9 aylık ciromuz 19 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 62 ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı ise yüzde 38 oldu. Güçlü, çevik ve proaktif risk yapımızla, geniş coğrafyalara yayılan iş gücümüz, etkin stratejilerimiz ve başarılı yönetimimizle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir ham madde tedariki ve bisküvilik un üretimine uygun buğday türü geliştirmek için 2007’de başladıklarını Aliağa Bisküvilik Buğday projesinin Ülker ürünleriyle buluştuğunu da belirten Buyurgan, ürünlerin raflara çıktığını söyledi.

Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda ses getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Buyurgan şu bilgileri aktardı: “Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022’de ‘İş Birliği ve STK’ kategorisinde ‘Kakao’dan Fazlası- Beyond Cocoa’ projesiyle ödüle layık görüldük. İki yıl önce başlattığımız projemizle kakao tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tarladan sofraya ulaşan yolculuğun her adımını dikkatle takip ediyoruz. Saha denetimleri, bilgi toplama, tedarikçi görüşmeleri gibi çalışmaları kapsayan iş birlikleriyle, uzun vadede toplumsal kalkınma ve çevresel iyileşmeye destek olmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Buyurgan, “Bölgeye baktığımızda; Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz sürüyor. Kazakistan’da da çikolata kategorisinde üçüncü sıradayız. Türkiye’de toplam atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir lider olarak yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.