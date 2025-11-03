Ülker Bisküvi, EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı

Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Yusuf Eker
Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Bu kredi, 2023 yılında sağlanan ve 2026 vadeli mevcut kredinin refinansmanında kullanılacak. Yeni kredi, aynı zamanda Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

