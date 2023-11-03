Ülker'den Atalık Kavılca Buğdayı'na destek

Sürdürülebilir ham madde tedariki konusunda önemli projelere imza atan Ülker, şimdi de 13 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun bilinen en eski tarım ürünlerinden Kavılca Buğdayı’yla ürettiği sınırlı sayıda Saklıköy ürününü tüketicilerle buluşturdu.

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, Ardahan merkez köyleri ve Çıldır çevresinde üretim yapan çiftçilerden aldığı, 13 bin yıllık geçmişi olan Atalık Kavılca Buğdayı’yla ilgili farkındalığa destek vermek için ürettiği yeni ürününü tüketicileriyle buluşturdu. Sınırlı sayıda üretilen Saklıköy Kavılca Buğdaylı, çikolatalı kremalı ürün raflardaki yerini aldı.

Bu özel ürün hakkında bilgi veren Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı, “Kavılca Buğdayı; vitamin, mineral, lif açısından zengin içeriğiyle ülkemizin değerli atalık buğday çeşitlerinden biri. Üretiminin tekrar yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülen bu buğdayla ilgili farkındalığın artırılmasına destek olmak amacıyla yüzde 100 Kavılca Buğdayı’ndan, çikolatalı kremalı yeni bir ürün çıkarttık. Sınırlı sayıda üretilen bu ürünümüzle Kavılca Buğdayı Türkiye’de ilk kez bisküvide kullanıldı. Buğday Ülker’in önemli ham maddelerinden, sürdürülebilir ham madde tedariki de şirketimizin öncelikli konularından biri. Bu doğrultuda Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle ortaklaşa, uzun yıllar süren çalışmalar sonunda ortaya çıkardığımız Aliağa Bisküvilik Buğdayı’nı 2022 Ekim ayı itibarıyla ürünlerimizde kullanmaya başlamıştık. Bu yeni ürünümüzle de Atalık Kavılca Buğdayı’na ilginin artırılmasına yardımcı olacağımız için mutluyuz” dedi.