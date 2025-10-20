Ülker, İstanbul'dan ilham aldığı yeni çikolatasını tanıttı

Ülker, ilhamını İstanbul’un çok katmanlı kültürel zenginliğinden, tarihinden ve gastronomi mirasından alan yeni çikolatasını tanıttı.

Ülker’in İstanbul’un çok katmanlı kültüründen, tarihinden ve gastronomi mirasından ilhamla hazırlanan yeni ürünü Ülker Çikolata İstanbul, Boğaz manzarası eşliğinde Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, programda İstanbul’un tarihini ve kültürel derinliğini anlattı. Ünlü şef Arda Türkmen ise çikolatayı bir şef olarak nasıl bulduğunu anlattı.

Bu yeni lezzetin İstanbul’un birbirini tamamlayan kültürel dokusundan esinlenerek hazırlandığını vurgulayan Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı konuşmasında, "Bir ilhamı paylaşmak ve İstanbul’un cazibesini yeniden hep beraber keşfetmek için birlikteyiz. Ülkemizdeki ve dünyadaki çikolata severler artık sadece bir tat aramıyor, lezzetten öte bir hikâye, bir duygu, bir deneyim arıyor. İşte bu anlayıştan hareketle yepyeni bir yolculuğa çıktık. Kadayıfın çıtırtısını, fındıklı dolgusunun yoğunluğu ve baklava parçacıklarının eşsiz lezzetini bir araya getirerek, İstanbul’un çok katmanlı ruhunu Ülker Çikolata İstanbul’la buluşturduk. Ülker Çikolata İstanbul kısa sürede herkesin merak ettiği bir tat haline geldi. 80 yılı aşkın süredir milyonlarca insana her lokmada mutluluk verirken, aynı zamanda inovasyon gücümüzle sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Her yeni ürünümüzde sevenlerimizle kurduğumuz bağı daha da güçlendirmeyi, onların beklentilerini aşmayı ve çikolataya yeni anlamlar kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.