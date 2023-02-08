Ülker Stadyumu'nda yardım çalışmaları devam ediyor

Fenerbahçe’nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemelerin toplanması amacıyla başlattığı yardım çalışmaları vatandaşların katılımıyla Ülker Stadyumu’nda devam ediyor.

Fenerbahçe, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Ülker Stadyumu’nda devam eden yardım toplama çalışmalarına birçok vatandaş destek veriyor.