Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 şahsı yakaladı.

Ülkeye kaçak yollarla giren 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 şahsı yakaladı.

İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yenice mahallesi Razgat Sokak’taki bir apartmanda Suriye uyruklu şahısların kaldığını tespit etti. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına aldılar.

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MDK
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Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.