Ülkeye kaçak yollarla giren 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 44 yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişinde iki minibüs durduruldu. Yapılan aramada ise ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Konuya ilişkin olarak minibüs sürücüleri R.G. ve B.G. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken işlemler sonrasında da sınır dışı edileceği öğrenildi.