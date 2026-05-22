Ülkeye kaçak yollarla giren 7 şahıs yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ü kaçak yollarla girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Alibeyköy Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin kaldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.