Ülkeye kaçak yollarla giren 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

SAKARYA (İHA) – Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği iddia edilen 7 yabancı uyruklu şahıs, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda dolaşırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Ülkeye kaçak yollarla giren 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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SAKARYA (İHA) – Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği iddia edilen 7 yabancı uyruklu şahıs, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda dolaşırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği iddia edilen 7 yabancı uyruklu şahısın, Akyazı ilçesi Eskibedil ve Vakıf mahallelerinde dolaştığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, şahısları yakalayarak jandarma merkezine götürdü. Şahısların jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında sınır dışı edilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.